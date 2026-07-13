Почти 60% украинцев считают Роберта Бровди «Мадяра» безоговорочным боевым авторитетом

Наивысшим уважением и безоговорочным авторитетом среди украинцев пользуется командир 414-й бригады «Птахи Мадяра» Роберт «Мадяр» Бровди. 59% граждан назвали Бровди лидером, который «вызывает уважение и является настоящим боевым авторитетом».
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).
В целом в высшую лигу общественного признания вошли три командира, чей публичный образ и деятельность вызывают уважение у более чем сорока процентов респондентов.
Сразу за командующим Сил беспилотных систем Бровди закрепился командир «Азова» Денис Прокопенко (позывной «Редис»), чей авторитет настоящего лидера признают 43% опрошенных.
Тройку лидеров замыкает командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий, получивший 41% максимальных оценок со стороны респондентов.
Группа уверенной боевой репутации (уровень уважения 20–23%)
К этой прослойке вошли шесть офицеров, которые возглавляют мощные бригады и имеют стабильные 20–23% исключительно положительного восприятия.
Уровень уважения в 23% зафиксирован у командира «Хартии» Игоря Оболенского. Показатель в 22% максимального признания имеют сразу четыре лидера – Шамиль Крутков (93-я ОМБр «Холодный Яр»), Максим Данильчук (47-я ОМБр «Маґура»), Юрий Федоренко (бригада «Ахиллес») и офицер разведки с позывным «Тимур». Ровно 20% голосов поддержки получил командир штурмовой бригады Нацполиции «Лють» Александр Рашевский.
Командиры с резервным уровнем публичного знания (уровень уважения менее 20%)
Все остальные предложенные для оценки военные командиры, замыкающие общий список, набрали менее 20% оценок непосредственного уважения. Сюда вошли Евгений Карась (19%), Роман Рейтор (18%), Максимилиан Андронников (17%), Алексей Чужиков (17%), Владимир Гуцул (16%), Павел Розлач (16%), Максим Лесничий (14%) и Виктор Торкотюк (13%).
Важно акцентировать, что пребывание этих офицеров в нижней части таблицы свидетельствует не о проблемах с их репутацией или негативном отношении, а исключительно о низком уровне медийности и нехватке информации среди гражданского населения. Общество не критикует их, а показатели негатива минимальны.
Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного деятельности военных подразделений и командующих.
Опрос показал, что как минимум половина населения Украины знает о деятельности военных подразделений и бригад, которые даже не имеют масштабного медийного сопровождения и замыкают список из 44 военных организаций.
Также стало известно, какую военную бригаду украинцы считают наиболее эффективной.
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