В Киеве расследуют смерть военного в больнице скорой помощи

Полиция Киева открыла уголовное производство в связи со смертью мужчины в столичной больнице скорой медицинской помощи во время лечения.

Об этом Главное управление Национальной полиции в городе Киеве сообщило в Facebook.

Как отмечается, 9 июня правоохранителям стало известно о смерти 42-летнего киевлянина в медицинском учреждении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. По факту смерти начато уголовное производство.

Предварительно установлено, что с апреля этого года пациент, являющийся военнослужащим, проходил лечение в столичной больнице после полученных на фронте тяжелых огнестрельных ранений.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз, которые должны установить причину смерти и оценить качество оказанной медицинской помощи.

Заметим, что ветеран и адвокат Маси Найем ранее заявлял, что 9 июня в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи умер раненый боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов. По его словам, обстоятельства смерти вызывают вопросы касательно качества лечения. Департамент здравоохранения Киева сообщил о назначении судебно-медичной экспертизы. В КГГА также заявили о выявленных нарушениях в ходе проверки больницы.

Напомним, 23 мая в Тернопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки обнаружили мертвым 46-летнего мужчины, которого накануне доставили для уточнения военно-учетных данных.

Также сообщалось, что в Днепре в помещении ТЦК умер военнообязанный, мужчине стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии.

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