На Днепропетровщине сообщили о подозрении военным ТЦК, которые похитили мужчину и не оказали ему помощи

Двум военнослужащим территориального центра комплектования сообщено о подозрении в связи с инцидентом с силовым задержанием мужчины и ненаданием ему помощи, когда его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным следствия, инцидент произошёл во время мероприятий по оповещению и проверке военно-учётных данных. Трое военнослужащих одного из областных ТЦК обнаружили на улице мужчину мобилизационного возраста и подошли к нему для проверки документов. Не дождавшись реакции, они силой затолкали его в служебный автомобиль.

В салоне авто, по данным правоохранителей, мужчине оказывали психологическое давление и запугивали. Впоследствии его состояние резко ухудшилось – ему стало плохо. Несмотря на это, вместо оказания помощи и вызова медиков, мужчину вывезли и оставили на земле возле мусорника, после чего уехали с места происшествия.

Среди фигурантов был военнослужащий, который занимал должность стрелка-санитара и был обязан оказывать доврачебную помощь. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

Следователи установили причастных к происшествию. Двум военнослужащим уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). В отношении ещё одного фигуранта готовится сообщение о подозрении.

Напомним, недавно в Киеве произошёл конфликт с участием военнослужащего Шевченковского территориального центра комплектования, в результате которого пострадал ветеран боевых действий Артём Мороз.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) всё чаще становятся «местами несвободы граждан».

