В польском городе Бельско-Бяла полиция задержала мужчину, который в автобусе набросился с оскорблениями на украинских переселенцев, в частности, на детей.

Об этом министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский сообщил в соцсети Х.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Как известно, ранее министр МИД Андрей Сибига сообщил об инциденте в общественном транспорте польского города. Местный мужчина начал словесно оскорблять украинских детей и женщин, ехавших в автобусе, заявляя, что «этих выродков вырастили за наши деньги».

Глава МИД запостил соответствующее видео, где местный мужчина требовал, чтобы дети и женщины «возвращались в Украину».

«Герой» в польском автобусе словесно «воевал» с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не надо. Узнав об инциденте, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с запросом на надлежащую реакцию на неадекватное поведение мужчины и унижение достоинства украинцев по национальному признаку», – отметил Сибига.

Впоследствии польский министр Кервинский сообщил, что мужчину, который оскорблял украинцев в автобусе, задержали польские правоохранители.

«Нападавшего на девочку в автобусе в Бельско-Бялой задержала польская полиция. Любая форма агрессии встретит решительную реакцию государства. Пусть это станет предостережением для каждого хейтера – вы не останетесь безнаказанными», – написал министр.

В то же время, в полиции Бельско-Бялой заявили, что в городе «нет согласия на ксенофобию», а сейчас продолжаются процессуальные действия по этому делу.

«На основе опубликованного онлайн видео сотрудники полиции из города Бельско-Бяла приняли меры для идентификации фигурирующего в нем мужчины, который высказывал оскорбления в адрес трех девочек в автобусе… Мужчину доставили в отделение полиции, где с ним продолжаются соответствующие процедуры. Полиция будет тщательно выяснять обстоятельства инцидента и проанализирует собранные доказательства», – говорится в заявлении пресс-службы полиции в Х.

Напомним, с 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения коснулись около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

Заметим, что Варшава активно пересматривает правила пребывания для граждан Украины. В частности, польские власти поддерживают инициативу по лишению украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты на территории всего Евросоюза.

Как известно, Польша планирует усложнить получение гражданства, наибольшие нововведения коснутся украинцев.

А недавно в Польше задержали мужчин, которые проверяли украинцев на поддержку Степана Бандеры.

Также стало известно, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении ордена президента Владимира Зеленского.

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