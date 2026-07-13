Апелляционная палата снова уменьшила залог экс-директору департамента ГПЗКУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего начальника департамента трейдинга АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Андрея Друзяку, но уменьшила ему альтернативу в виде залога с 1,33 млн грн до 996 800 грн.

Такое решение 2 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Друзяке еще на два месяца и снизил залог до 1,33 млн грн. Его защитник подал апелляционную жалобу на данное решение.

«Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 22.05.2026 отменить в части определения размера залога и постановить в этой части новое постановление, которым определить подозреваемому (Друзяке – ред.) залог в размере 300 (триста) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 998 400 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

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