Смерть командира 154-й ОМБр: полиция расследует дело по статье об умышленном убийстве

В Запорожской области правоохранители расследуют смерть командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.
Об этом сообщила полиция Запорожской области.
В полиции отметили, что тело командира одной из воинских частей обнаружили с огнестрельным ранением. Имя погибшего официально не называется, однако ранее оперативное командование «Юг» сообщило о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова.
В сообщении полиции говорится, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как известно, ранее в ОК «Юг» сообщали, что, по предварительной информации, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.
Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
На данный момент окончательные обстоятельства смерти полковника устанавливаются.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении хирургу Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которого следствие связывает со смертью 43-летнего военнослужащего после ненадлежащего лечения травмы грудной клетки.
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