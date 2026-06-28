Смерть командира 154-й ОМБр: полиция расследует дело по статье об умышленном убийстве

Национальная безопасность
Читати українською
Полиция Запорожской области расследует смерть командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова. Полковника нашли мертвым с огнестрельным ранением, а уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве.
фото: 154 ОМБР

В Запорожской области правоохранители расследуют смерть командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Командира 154-й ОМБр Кононникова нашли мертвым, идет расследованиеОперативное командование Юг сообщило, что сегодня, 28 июня, нашли мертвым командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова.

В полиции отметили, что тело командира одной из воинских частей обнаружили с огнестрельным ранением. Имя погибшего официально не называется, однако ранее оперативное командование «Юг» сообщило о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова.

В сообщении полиции говорится, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как известно, ранее в ОК «Юг» сообщали, что, по предварительной информации, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

На данный момент окончательные обстоятельства смерти полковника устанавливаются.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении хирургу Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которого следствие связывает со смертью 43-летнего военнослужащего после ненадлежащего лечения травмы грудной клетки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
ВСУ Полиция Военные Смерть
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Путин признал, что никаких соглашений с Трампом в Анкоридже не было
Смерть командира 154-й ОМБр: полиция расследует дело по статье об умышленном убийстве
итогиУдары по нефтяным объектам рф и заводу в Волгограде, а также потеря истребителя МиГ-29. Главное за выходные
Путин заявил о запрете экспорта бензина, впервые признав проблемы с топливом в рф
Оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины, есть жертвы и раненые
Зеленский внес в Раду законопроект об «Украинском национальном пантеоне»
В Запорожье скончался бывший ректор ЗНУ и народный депутат Николай Фролов
Командира 154-й ОМБр Кононникова нашли мертвым, идет расследование
Во Франции разбился самолет с парашютистами, более 10 погибших
Премьер Британии Стармер после отставки хочет стать генсеком НАТО
Больше новостей