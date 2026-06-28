Смерть командира 154-й ОМБр: полиция расследует дело по статье об умышленном убийстве

В Запорожской области правоохранители расследуют смерть командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

28 июня 2026, 19:34 Командира 154-й ОМБр Кононникова нашли мертвым, идет расследование Оперативное командование Юг сообщило, что сегодня, 28 июня, нашли мертвым командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова.

В полиции отметили, что тело командира одной из воинских частей обнаружили с огнестрельным ранением. Имя погибшего официально не называется, однако ранее оперативное командование «Юг» сообщило о смерти командира 154-й отдельной механизированной бригады Владимира Кононникова.

В сообщении полиции говорится, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, правовая квалификация – ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как известно, ранее в ОК «Юг» сообщали, что, по предварительной информации, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

На данный момент окончательные обстоятельства смерти полковника устанавливаются.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении хирургу Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которого следствие связывает со смертью 43-летнего военнослужащего после ненадлежащего лечения травмы грудной клетки.

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