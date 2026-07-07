Оккупанты атаковали Одессу баллистикой с кассетной боеголовкой, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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Армия рф 7 июля нанесла ракетный удар по Одессе. Враг применил баллистический боеприпас с кассетной боевой частью, пострадали гражданские.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Российские оккупационные войска во вторник, 7 июля, нанесли ракетный удар по Одессе. Враг применил баллистический боеприпас с кассетной боевой частью, пострадали гражданские.

Об этом сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

Изначально было известно о трех пострадавших, однако позже количество травмированных и раненых увеличилось до шести. Всем им предоставляется медицинская помощь.

На территории производственного предприятия возник пожар, также загорелись автомобили.

Напомним, во вторник, 7 июля, российская армия атаковала Харьков авиационными бомбами. Под ударом врага оказался Шевченковский район города. Погибли два человека, более 20 гражданских пострадали.

Стоит также отметить, что на Киевщине увеличилось количество жертв российской атаки, совершенной в ночь на 6 июля.

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