Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

Об этом говорится в соответствующих законопроектах на сайте ВР.

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В понедельник, 27 апреля, были внесены два президентских законопроекта: об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине №15401 и об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации №15402.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается «продлить с 05 часов 30 минут 2 августа 2026 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине», то есть до 31 октября.

В то же время, второй законопроект предусматривает, что «срок проведения всеобщей мобилизации продлевается со 2 августа 2026 года на 90 суток».

Напомним, в прошлый раз военное положение и мобилизация в Украине были продлены Верховной Радой 28 апреля.

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Отметим, в декaбре 2025 года Зеленский заявлял, что мобилизацию в Украине могут отменить или проводить частично в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, россией и Европой. Он также допускал, что военное положение может сохраняться еще несколько месяцев после подписания соглашения.

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