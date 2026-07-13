Украинские бойцы провели уникальную операцию на Кинбурнской косе

Бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны впервые в мире провели боевую операцию, во время которой доставили и высадили наземный роботизированный комплекс на оккупированный берег с помощью беспилотной морской платформы.

Об этом сообщили на странице бригады.

1 июня 2026, 18:31 От Азовстали до «Паутины»: самые дерзкие операции ГУР и СБУ «Слово и дело» рассказывает о самых известных операциях ГУР и СБУ за годы полномасштабного вторжения – от авиапрорыва в Мариуполь до операции «Паутина».

Операцию провели на временно оккупированной части Кинбурнской косы в Николаевской области. Она состоялась под руководством командира 123-й отдельной бригады ТрО полковника Олега Макухи и командира 1-го батальона беспилотных систем майора Дениса Гипика.

В бригаде отметили, что еще до недавнего времени подобная миссия казалась технологией будущего.

«Первая известная нам боевая миссия такого формата в мире: наземный роботизированный комплекс был доставлен к вражескому берегу с помощью беспилотной морской платформы, высажен на оккупированную землю родного края и применен для выполнения боевой задачи», – сообщили военные.

В бригаде подчеркнули, что такая операция является не просто демонстрацией новейших технологий, а новым подходом к ведению войны. По словам военных, использование беспилотной морской платформы позволило доставить роботизированный комплекс к участку побережья, где высадка личного состава была бы чрезвычайно опасной. Теперь самые рискованные задачи может выполнять техника, а не военнослужащие.

Напомним, недавно Украина провела уникальную спецоперацию «Ашан», которая остановила механизированное наступление российских оккупантов на полгода.

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