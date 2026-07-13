Зеленский на встрече с главой «Нафтогаза» предложил ему возглавить правительство – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому во время личной встречи и получил положительный ответ.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

В частности, на встрече президент очертил Сергею Корецкому главные приоритеты будущего Кабмина. Среди важнейших вызовов: подготовка страны к тяжелой зиме, защита энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизация экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

13 июля 2026, 14:24 Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация Зеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

Глава «Нафтогаза», по данным издания, хотя и был удивлен этим предложением, однако – не отказался.

На вопрос главы Украины, если возникнет такая необходимость, готов ли он возглавить правительство? Корецкий ответил положительно.

Как отмечает УП, на данный момент глава «Нафтогаза» является фаворитом Зеленского на должность премьера.

Последние годы президент внимательно следил за его работой и считал одним из сильнейших государственных менеджеров. Особенно после кейса с «Укрнафтой», которую Корецкий получил глубоко убыточной и превратил в сверхприбыльную.

В то же время собеседник УП с Банковой отметил, что глава «Нафтогаза» признал, что до конца не осознает масштаба вызовов, которые его ожидают. Однако готов попробовать.

Также отмечается, что Зеленский уже успел пообщаться с мэром Харькова Игорем Тереховым и министром энергетики Денисом Шмыгалем. Терехов «поблагодарил за доверие», но ответил, что хочет остаться городским головой, а Шмыгалю – якобы «возглавить правительство всерьез не предлагали».

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

Вскоре премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что покидает должность. По ее словам, стороны обсудили дальнейшие шаги по обновлению работы правительства и укреплению международного партнерства Украины.

Также украинские медиа писали, что президент рассматривает четырех возможных кандидатов на пост нового премьер-министра.

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