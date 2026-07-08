Ночная атака на Украину: в Одессе и Харькове растет количество раненых

В Одессе в результате вражеской атаки пострадали уже десять человек, среди госпитализированных – один человек в тяжелом состоянии. При этом из-за вражеского обстрела Немышлянского района Харькова пострадали четыре человека.

Об этом руководители ОВА Олег Кипер и Олег Синегубов сообщают в соцсетях.

Как отмечается, в Одессе пять человек были госпитализированы в результате вражеского ракетного удара поздно вечером во вторник, 7 июля.

«К сожалению, до 10 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе, среди которых – три женщины. Восемь человек госпитализированы, преимущественно с осколочными и резаными ранами. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое», – говорится в сообщении.

Кипер уточнил, что 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

При этом сегодня ночью, 8 июля, враг нанес удар по жилому району Харькова, в результате чего количество пострадавших возросло до четырех человек.

«В результате ночного вражеского удара по Немышлянскому району Харькова пострадали 52-летняя, 79-летняя, 47-летняя и 69-летняя женщины. Они перенесли острую реакцию на стресс. Всем была оказана медицинская помощь», – отметил Синегубов, добавив, что в результате обстрела были повреждены около 20 приватных домов, храм и пять автомобилей.

Как известно, российские оккупационные войска во вторник, 7 июля, нанесли ракетный удар по Одессе, применив баллистический боеприпас с кассетной боевой частью.

Также вражеские войска нанесли ракетные удары по двум районам Харькова, а также атаковали объект энергетической инфраструктуры под Полтавой. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере пять человек.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов – город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно о как минимум двух пострадавших.

Кроме этого, под утро российские оккупанты атаковали авиабомбами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

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