В Париже на фоне аномальной жары переполнены некоторые похоронные бюро

В Париже зафиксирован рост смертности на фоне сильной жары, что привело к полному заполнению городских похоронных комплексов.
Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на Национальную федерацию похоронного дела Франции.
По данным организации, два главных похоронных комплекса столицы, которые вместе насчитывают чуть более 100 мест, полностью заполнены. В федерации отмечают, что уровень нагрузки является «значительно выше среднего» для июня.
«Очень необычно, чтобы в июне наблюдалось полное заполнение похоронной инфраструктуры в черте города. Такое случается обычно во время эпидемий, но не летом», – заявила генеральный делегат организации Элизабет Шаррье.
Из-за нехватки мест в столице часть похоронных услуг перенаправляют в ближайшие пригороды, чтобы обеспечить возможность приема умерших и поддержать работу системы.
Предварительные данные свидетельствуют о резком увеличении количества смертей. Только за одни сутки в пятницу в Париже было зафиксировано 109 смертей, тогда как средний показатель в этот период составляет около 7.
В то же время отмечается, что речь идет преимущественно о случаях смертей в общественных местах или ситуациях, когда люди умерли дома.
Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере семь человек.
В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.
В частности, во Франции наивысший уровень угрозы действует в 35 департаментах, где воздух может прогреться до +41°C. Из-за такой жары власти даже запретили употреблять алкоголь на некоторых локациях национального музыкального фестиваля Fête de la Musique.
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