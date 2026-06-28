В Париже на фоне аномальной жары переполнены некоторые похоронные бюро

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В Париже на фоне сильной жары резко выросла смертность, что привело к полному заполнению городских похоронных комплексов. Количество смертей значительно превышает средние показатели для этого периода.
фото: Alexis Sciard / MAXPPP

В Париже зафиксирован рост смертности на фоне сильной жары, что привело к полному заполнению городских похоронных комплексов.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на Национальную федерацию похоронного дела Франции.

Во Франции объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жарыФранция объявила высший уровень опасности из-за волны жары. В 49 департаментах ожидают температуру до 42°C, власти готовятся к последствиям аномальной погоды.

По данным организации, два главных похоронных комплекса столицы, которые вместе насчитывают чуть более 100 мест, полностью заполнены. В федерации отмечают, что уровень нагрузки является «значительно выше среднего» для июня.

«Очень необычно, чтобы в июне наблюдалось полное заполнение похоронной инфраструктуры в черте города. Такое случается обычно во время эпидемий, но не летом», – заявила генеральный делегат организации Элизабет Шаррье.

Из-за нехватки мест в столице часть похоронных услуг перенаправляют в ближайшие пригороды, чтобы обеспечить возможность приема умерших и поддержать работу системы.

Предварительные данные свидетельствуют о резком увеличении количества смертей. Только за одни сутки в пятницу в Париже было зафиксировано 109 смертей, тогда как средний показатель в этот период составляет около 7.

В то же время отмечается, что речь идет преимущественно о случаях смертей в общественных местах или ситуациях, когда люди умерли дома.

Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере семь человек.

В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.

В частности, во Франции наивысший уровень угрозы действует в 35 департаментах, где воздух может прогреться до +41°C. Из-за такой жары власти даже запретили употреблять алкоголь на некоторых локациях национального музыкального фестиваля Fête de la Musique.

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