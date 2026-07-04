Рекордная жара в Европе унесла тысячи жизней: во Франции назвали новые данные о количестве жертв

Франция сообщила о резком росте смертности после рекордной волны жары, которая накрыла Европу в конце июня. Только за последнюю неделю месяца в стране зафиксировали 2025 избыточных смертей. В то же время синоптики предупреждают, что в ближайшие дни континент снова окажется под влиянием экстремально высоких температур.

Об этом сообщает BBC.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

Известно, что в период с 22 по 28 июня смертность выросла почти на 30% по сравнению с предыдущей неделей. Только в регионе Парижа количество смертей увеличилось на 62%.

Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что особенно заметным стал рост смертности среди людей в возрасте от 45 лет. В то же время в ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры, вероятно, являются неполными, а реальное количество жертв может быть больше.

24 июня Франция пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений в среднем по стране. В Париже температура воздуха приближалась до +41°C, а почти половину территории страны объявили зоной наивысшего уровня погодной опасности.

Кроме этого, с 18 июня во Франции утонули как минимум 72 человека. По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеса, резкий рост количества несчастных случаев связан с жарой.

Высокие температуры привели к росту смертности и в других странах Европы. В Бельгии зафиксировали 1222 смерти – это на 39% больше обычного показателя. Почти половина умерших – люди в возрасте от 85 лет.

В Нидерландах аномальная жара, где температура местами достигала +40°C, привела примерно к 480 смертям. Большинство жертв – люди старше 80 лет.

По прогнозам синоптиков, уже в эти выходные новая волна жары накроет Францию, Испанию, Португалию и часть Великобритании. На юге Франции температура может достигать +40°C, а в отдельных регионах уже объявлен наивысший уровень пожарной опасности.

Напомним, в этом году Европа страдает от температурных аномалий. Мощная волна жары накрыла континент еще в мае, обновив ряд исторических разделов и унеся жизни как минимум семи человек во Франции.

В конце июня Западную и Центральную Европу охватила новая волна экстремального тепла, а воздух разогревался до +42°C. В частности, во Франции красный уровень опасности объявили в 35 департаментах, а из-за угрозы для здоровья людей власти даже ввели сухой закон на некоторых локациях национального фестиваля Fête de la Musique.

Несмотря на все предостережения, тысячи людей потеряли свою жизнь из-за рекордной жары, а в Париже даже были переполнены похоронные бюро.

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