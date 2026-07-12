Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он назвал его настоящим американским патриотом и одним из самых выдающихся сенаторов, которых знал.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Он всегда упорно работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать», – написал президент США.
Трамп также назвал Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.
Подробности прощания с сенатором объявят позже.
Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм.
За день до этого, 10 июля, президент Владимир Зеленский встретился с Грэмом в Киеве. Это был уже десятый визит сенатора в Украину.
Во время поездки Грэм посетил производство дронов SkyFall. Также он подчеркивал, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для ударов по производству дронов в рф.
Кроме того, сенатор поддерживал двухпартийный пакет санкций против россии, который «застрял» в Конгрессе. В то же время Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в итоге его подпишет.
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