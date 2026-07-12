Президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма. Он назвал его настоящим американским патриотом и одним из самых выдающихся сенаторов, которых знал.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

12 июля 2026, 09:44 Умер сенатор США Линдси Грэм Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером 11 июля после кратковременной и внезапной болезни.

«Он всегда упорно работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать», – написал президент США.

Трамп также назвал Грэма одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Подробности прощания с сенатором объявят позже.

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни умер сенатор США Линдси Грэм.

За день до этого, 10 июля, президент Владимир Зеленский встретился с Грэмом в Киеве. Это был уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время поездки Грэм посетил производство дронов SkyFall. Также он подчеркивал, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для ударов по производству дронов в рф.

Кроме того, сенатор поддерживал двухпартийный пакет санкций против россии, который «застрял» в Конгрессе. В то же время Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в итоге его подпишет.