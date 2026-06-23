Еще несколько стран Европы объявили красный уровень опасности на фоне аномальной жары

Ряд государств Западной и Центральной Европы объявляют красный уровень опасности из-за волны аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на метеорологические службы стран.
Как известно, накануне во Франции объявили красный уровень опасности из-за масштабной волны аномальной жары. Предупреждение охватывает 49 департаментов, в частности Париж и значительную часть западных и юго-западных регионов страны.
Издание напоминает, что, в частности, на юго-востоке Франции двое маленьких детей были найдены мертвыми в семейном автомобиле, причиной трагедии считают повышение температуры до +40°C. Также в департаменте Жиронда на юго-западе Франции трое пожилых людей скончались из-за последствий высокой температуры.
После решения Франции аналогичные красные предупреждения были объявлены властями Италии, Испании, Бельгии, Германии, Великобритании и Швейцарии. В частности, страны отменяют массовые мероприятия под открытым небом.
Отмечается, что в ФРГ температура уже достигла +38°C, в Италии объявлен красный уровень опасности для 12 городов, в том числе Рима, Милана, Турина, Венеции, Болоньи, Флоренции, где температура превышала +35°C на протяжении нескольких дней.
Государственная метеорологическая служба Испании Aemet предупреждает о чрезвычайно высоких для этого времени года температурах, которые удержатся до среды, 24 июня, а в некоторых районах она может достичь +44°C.
Также ожидается, что в среду температура во многих регионах континента достигнет пика, в частности в Париже прогнозируют +41°C. А во французском Бордо готовятся к достижению рекорда – +43°C в первой половине недели. В стране 1300 школ остались закрытыми, еще практически 4 тысячи изменили расписание занятий, чтобы ученики не находились в классах в пик аномальной жары.
Напомним, накануне во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя] на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили высший уровень опасности, а температура может достичь 41°C.
Как известно, на этой неделе {embe, которая местами поднимет температуру воздуха до более чем +40°C. Наибольшее повышение температуры прогнозируется во Франции и Испании.
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