В Украину идет аномальная жара до +38: синоптики предупредили об опасных погодных условиях

В конце июня в Украине ожидается резкое повышение температуры. По прогнозам синоптиков, из-за поступления горячего воздуха с севера Африки 28–30 июня в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до +38 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 28 июня сильная жара охватит западные области, а также Винницкую и Житомирскую области. 29–30 июня температура воздуха днем составит +35…+38 градусов уже на большей части Правобережья Украины.

В Гидрометцентре предупредили, что такая температура может усложнить работу энергетических и коммунальных предприятий, негативно повлиять на движение автомобильного и железнодорожного транспорта, а также создать риски для здоровья населения.

В то же время, по словам синоптика Наталки Диденко, жара начнет усиливаться уже в пятницу, 27 июня. В западных областях прогнозируют +28…+34 градуса, на юге – около +30, а в большинстве регионов температура составит +24…+29 градусов.

В Киеве 27 июня осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +26…+27 градусов. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В связи с жарой украинцам советуют экономно использовать электроэнергию, избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, поддерживать водный баланс и по возможности ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы оказались под влиянием мощной волны жары, которая местами подняла температуру воздуха до более чем +40°C. Самое сильное потепление прогнозировали во Франции и Испании.

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили самый высокий уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Позже еще ряд государств Западной и Центральной Европы объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары. Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.