Зеленский анонсировал обновление Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

Об этом говорится в его публикации в Telegram.

По словам главы государства, отныне каждое из ключевых международных направлений будет иметь ответственного чиновника, который будет обеспечивать выполнение договоренностей, достигнутых на уровне руководства государств.

Среди главных приоритетов Зеленский назвал сотрудничество со США, в частности реализацию договоренностей относительно лицензий на производство систем Patriot и развитие двустороннего партнерства в сфере безопасности. Особое внимание также будет уделяться европейскому антибаллистическому проекту, продвижению Украины к членству в ЕС, развитию отношений с Польшей и Венгрией, сотрудничеству со странами Ближнего Востока, региона Персидского залива, Китаем и международными организациями.

В то же время президент подчеркнул, что серьезные изменения произойдут и во внутренней политике. По его словам, необходимо усилить работу в прифронтовых и приграничных регионах, увеличить поставки вооружения и беспилотников для Сил обороны, ускорить подготовку страны к отопительному сезону, реформировать государственные компании и активизировать реализацию проектов по восстановлению Украины. В связи с этим Зеленский сообщил о предстоящем обновлении состава Кабинета Министров.

Президент отметил, что уже обсудил соответствующие решения с премьер-министром Юлией Свириденко. Он поблагодарил её за работу во главе правительства и сообщил, что предложил возглавить новое стратегическое направление сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины.

Помимо кадровых изменений в правительстве, глава государства анонсировал и обновление руководства правоохранительных органов.

Напомним, что в начале мая Зеленский анонсировал кадровые ротации в правительстве на уровне заместителей министров и приказал до конца года разобраться с приватизацией Sense Bank.

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