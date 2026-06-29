В двух регионах произошли аварийные обесточивания на фоне жаркой погоды

В Ровенской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы.

Об этом сообщают Ровенская ОВА и пресс-служба Хмельницкоблэнерго.

21 мая 2026, 16:38 Отключения света летом: названы условия, при которых украинцам не придется сидеть без электричества При сильной и длительной жаре выше 35 градусов Украина не сможет пройти лето без применения графиков отключения света. Экс-глава Укренерго рассказал, при каких условиях отключения будут минимальными.

Как отмечается, в понедельник днем, 29 июня, экстренные графики отключения электроэнергии действуют по меньшей мере в двух областях Украины.

Уточняется, что из-за экстремальных погодных условий фиксируются обесточивания в отдельных районах Хмельницкого и области.

«Энергетики АО «Хмельницкоблэнерго» уже работают над восстановлением распределения электроснабжения и осуществляют все необходимые оперативные переключения для скорейшего запитывания потребителей», – говорится в сообщении Хмельницкоблэнерго.

При этом глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщает, что аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы – именно из-за этого в регионе происходят отключения света.

«Аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого в течение дня в области возникают аварийные обесточивания... Энергетики работают в усиленном режиме, оперативно реагируя на такие случаи», – заявляет местная власть, подчеркивая, что в целом ситуация с электроэнергией в Ровенской области контролируемая.

Напомним, завтра, 30 июня, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Это связано с погодными условиями, в частности с волной аномальной жары, которая накрыла Украину в последние дни.

Ожидается, что в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднимется до +38°С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

Также как известно, из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня зафиксировали более 1300 смертей.

А ранее мы писали о том, какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году.

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