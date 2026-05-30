Рекордная жара накрыла Европу: во Франции есть погибшие, температура бьет максимумы

Европа переживает одну из самых мощных волн жары за последние десятилетия. В нескольких странах уже зафиксировали исторические температурные рекорды, а во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной аномальной погоды стал так называемый «тепловой купол» – устойчивая зона высокого атмосферного давления, которая удерживает горячий воздух над значительной частью континента.

В Великобритании 27 мая был установлен новый абсолютный температурный рекорд для мая. В лондонском районе Кью зафиксировали 35,1°C. Предыдущий рекорд в 34,8°C продержался всего сутки. До этого самым жарким майским днем считался день с температурой 32,8°C, зафиксированной еще в 1922 году.

Рекордную жару переживает и Ирландия, где столбики термометров поднялись до 28,8°C. Во Франции температура в отдельных регионах достигала 36°C, что стало самым высоким показателем для мая за всю историю наблюдений.

Кроме дневных температур, синоптики фиксируют и рекордно теплые ночи. Так, в британском Камборне температура ночью не опускалась ниже 21,4°C, что классифицируется как «тропическая ночь».

По оценкам метеорологов, во многих районах Европы температура сейчас превышает климатическую норму на 10–15 градусов. В ближайшие дни жара начнет постепенно ослабевать, хотя показатели все еще будут оставаться выше средних многолетних значений.

Между тем другая часть мира страдает от непогоды. На востоке Австралии объявили предупреждение о сильных грозах, ливнях, граде и паводках. В штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс уже зафиксировали шквальный ветер более 100 км/ч и десятки миллиметров опадов за короткое время.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о том, что Европу накроет первая в этом сезоне масштабная волна жары, а в ряде стран температура резко поднимется до 30–38°C на фоне формирования мощного антициклона.

В то же время отмечалось, что аномальная жара обойдет Украину, а погоду будет формировать умеренно теплый воздух, а в конце мая ожидается похолодание.

