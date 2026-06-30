В Украине из-за непогоды обесточены около 600 населенных пунктов

Из-за сильной грозы и шквалов в Украине полностью или частично без электроснабжения остались около 600 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

7 июня 2024, 17:20 Дефицит в энергосистеме: как экономно потреблять электроэнергию Украинцев систематически призывают экономно потреблять электроэнергию, как это делать – на инфографике.

Как отмечается, отключения из-за непогоды зафиксировали в Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской, Львовской, Черкасской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В то же время ситуация в энергосистеме остается сложной из-за роста потребления на фоне сильной жары. В компании отметили, что 30 июня по состоянию на 09:30 уровень потребления был на 1,2% выше, чем в это же время днем ранее.

Также, как известно, из-за дефицита мощности сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления – графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1 очереди.

Также в результате российских обстрелов на утро оставались обесточивания в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 23:00 – и перенести использование мощных электроприборов на дневное время.

Напомним, накануне на Волыни во время непогоды молния ударила возле водоема, в результате чего пострадали семеро человек, из них – четверо детей. Также молния во Львове попала в 6-летнюю девочку, ребенок находится в реанимации.

Также, как известно, 29 июня в Ровненской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правительство принимает ряд балансирующих мер, чтобы сохранить стабильное функционирование энергосистемы страны.

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