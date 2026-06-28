Во Франции зафиксировано уже более 1000 смертей в результате аномальной жары

Мир
Читати українською
Во Франции в результате рекордной волны жаркой погоды погибли уже более 1000 человек. Также ожидается, что количество жертв будет расти.
Иллюстративное фотоGetty Images

Во Франции за период волны аномальной жары в июне зафиксировано уже более 1000 смертей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Франции.

Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 годуВ этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По предварительным данным, большинство из более чем 1000 смертей зафиксировано среди людей в возрасте 65 лет и старше, хотя негативное влияние экстремальной жары на здоровье затронуло все категории населения.

Местные власти ожидают, что число жертв будет расти, поскольку продолжают поступать сообщения о смертях в домах престарелых и частных домах.

Согласно словам министра здравоохранения Франции Стефани Рист, последствия жары могут сказываться еще до 10 дней после спада температур.

При этом французское метеорологическое агентство сообщило, что в большинстве регионов страны экстремальная жара уже ослабла, однако в части северо-восточных районов до сих пор действуют предупреждения о высоких температурах. Также власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание пожилым людям.

Ученые отмечают, что жара, начавшаяся 20 июня, стала самой интенсивной за всю историю метеорологических наблюдений в Европе.

Как известно, сообщалось, что в Париже зафиксирован рост смертности на фоне сильной жары, что привело к полному заполнению городских похоронных комплексов.

Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере семь человек.

В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.

В частности, во Франции наивысший уровень угрозы действует в 35 департаментах, где воздух может прогреться до +41°C. Из-за такой жары власти даже запретили употреблять алкоголь на некоторых локациях национального музыкального фестиваля Fête de la Musique.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Франция Жертвы Аномальное тепло Европа Лето Жара Погибшие
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Атака на Запорожье: количество погибших и раненых продолжает расти
В Ватикане обвинили ЕС в двойных стандартах войны
В США в приюте нашли более сотни мертвых собак – в останках были пули
Зеленский ко Дню Конституции отметил наградами деятелей культуры, спорта и власти
Во Франции зафиксировано уже более 1000 смертей в результате аномальной жары
Кишинев хочет вынести вопрос вывода войск рф из Приднестровья на переговорах о мире в Украине
Россия посоветовала своим гражданам не ехать в Молдову из-за «унизительных проверок»
Военные ударили по железнодорожному мосту в оккупированном Крыму
«Дух Анкориджа» мертв: Сибига сделал заявление о переговорах
На границе с Польшей образовались 12-часовые очереди на въезд в Украину
Больше новостей