Во Франции зафиксировано уже более 1000 смертей в результате аномальной жары

Во Франции за период волны аномальной жары в июне зафиксировано уже более 1000 смертей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Франции.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По предварительным данным, большинство из более чем 1000 смертей зафиксировано среди людей в возрасте 65 лет и старше, хотя негативное влияние экстремальной жары на здоровье затронуло все категории населения.

Местные власти ожидают, что число жертв будет расти, поскольку продолжают поступать сообщения о смертях в домах престарелых и частных домах.

Согласно словам министра здравоохранения Франции Стефани Рист, последствия жары могут сказываться еще до 10 дней после спада температур.

При этом французское метеорологическое агентство сообщило, что в большинстве регионов страны экстремальная жара уже ослабла, однако в части северо-восточных районов до сих пор действуют предупреждения о высоких температурах. Также власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и уделять внимание пожилым людям.

Ученые отмечают, что жара, начавшаяся 20 июня, стала самой интенсивной за всю историю метеорологических наблюдений в Европе.

Как известно, сообщалось, что в Париже зафиксирован рост смертности на фоне сильной жары, что привело к полному заполнению городских похоронных комплексов.

Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли по меньшей мере семь человек.

В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.

В частности, во Франции наивысший уровень угрозы действует в 35 департаментах, где воздух может прогреться до +41°C. Из-за такой жары власти даже запретили употреблять алкоголь на некоторых локациях национального музыкального фестиваля Fête de la Musique.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.