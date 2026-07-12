США в третий раз за неделю ударили по объектам в Иране

Вооруженные силы США начали третью за текущую неделю серию ударов по военным объектам на территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
По информации американских военных, удары начались в 19:15 по восточному времени США (02:15 по Киеву).
«Это стало ответом на откровенное нападение подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на судно «GFS Galaxy» – контейнеровоз под флагом Кипра, проходивший через Ормузский пролив. Один член гражданского экипажа считается пропавшим без вести; само судно не может продолжить движение из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения», – говорится в сообщении.
В Центральном командовании подчеркнули, что США и впредь будут предпринимать решительные меры для защиты гражданского судоходства и свободы навигации в международных водах. Отмечается, что приказ о проведении операции отдал лично президент Соединенных Штатов.
Министр обороны США Пит Хегсет также прокомментировал начало новой военной операции.
«Иран сделал неудачный выбор. Теперь он за это заплатит», – написал он в соцсети X.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа требовала от Ирана публично подтвердить открытость Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов.
Однако после этого иранские военные открыли предупредительный огонь по судну в проливе, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии.
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