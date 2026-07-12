СМИ раскрыли перечень иранских объектов, пораженных во время ударов США

Вооруженные силы США совершили новую масштабную серию ударов по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива. Операция стала ответом на ракетный обстрел коммерческого грузового судна, который, по данным Вашингтона, совершил Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Axios со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

По информации американской стороны, во время операции было поражено около 140 военных целей на территории Ирана. Для ударов США применили высокоточное вооружение, запущенное с боевой авиации, беспилотников и кораблей Военно-морских сил.

Как сообщил один из американских чиновников, под ударами оказались радиолокационные станции воздушного и наземного наблюдения, склады хранения ракет и беспилотников, пусковые площадки для ракет и дронов, а также зенитные ракетные комплексы класса «земля – воздух».

В то же время в КСИР заявили, что перед инцидентом предупредили несколько судов о запрете использования, по их словам, «несанкционированного маршрута» через Ормузский пролив. По версии иранской стороны, после того как одно из грузовых судов не изменило курс, был произведен «предупредительный выстрел». После этого в КСИР объявили о закрытии Ормузского пролива.

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