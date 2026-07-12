Силы обороны поразили Сызранский НПЗ, танкеры и паромы рф

Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля провели серию ударов по военным и военно-экономическим объектам россии. Среди пораженных целей – Сызранский нефтеперерабатывающий завод, танкеры, паромы и эшелон с топливом.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области рф. По предварительной информации, на территории предприятия прогремели взрывы и возник пожар. Окончательные результаты поражения в настоящее время уточняются.

В Генштабе отметили, что проектная мощность предприятия составляет около 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения нужд российских войск.

Кроме этого, украинские силы поразили 10 российских танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря. По данным военных, танкеры привлечены к перевозке российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы используются для обеспечения военной логистики оккупационных войск.

Также 11 июля украинские защитники нанесли удар по российскому железнодорожному эшелону с горюче-смазочными материалами вблизи временно оккупированного Токмака Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля временно оккупированный Крым, а также захваченные территории Запорожской и Херсонской областей остались без электроснабжения. Перед масштабным блэкаутом в Севастополе сообщали о взрывах и объявлении воздушной тревоги.

Ранее бойцы Сил беспилотных систем нанесли точный массированный удар по стратегическому объекту магистральной электросети – подстанции 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

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