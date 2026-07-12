Япония впервые протестировала многоразовую ракету

Япония провела первый летный тест экспериментальной многоразовой ракеты RV-X. Во время испытания аппарат поднялся в воздух, выполнил горизонтальное смещение и вернулся на площадку в вертикальном положении.

Об этом сообщает AP.

7 июля 2026, 17:54 В Японии возразили, что страна будет поставлять россии авиатопливо Власти Японии не намерены поставлять авиационное топливо в россию. Ограничения распространяются на любые схемы обхода санкций.

Тест состоялся на полигоне JAXA Noshiro Testing Center на северо-востоке Японии. Весь полет длился менее минуты.

Во время испытания RV-X сначала поднялась в воздух, после этого зависла, сместилась в сторону и совершила безопасную вертикальную посадку.

Руководитель проекта многоразовой ракеты JAXA Такаши Ито сообщил, что аппарат достиг высоты 11 метров, а горизонтальное смещение составило 16 метров. По его словам, тест прошел согласно плану.

Япония развивает многоразовые ракетные технологии, поскольку они могут сделать космические запуски дешевле. Кроме того, страна стремится усилить свои позиции на глобальном рынке, где сейчас доминирует SpaceX Илона Маска.

В JAXA рассматривают этот тест как один из этапов на пути к созданию более дешевой ракеты, которая в будущем может заменить нынешнюю основную одноразовую ракету H3.

Разработкой RV-X занимаются JAXA и Mitsubishi Heavy Industries. Аппарат имеет 1,8 метра в диаметре и 7,3 метра в длину. Его оснастили двигателем повышенной выносливости и четырьмя амортизационными опорами для посадки.

По словам Ито, двигатель RV-X уже прошел 165 испытаний на сгорание. Следующие тесты должны быть более масштабными: JAXA планирует поднимать ракету примерно на 100 метров.

Напомним, накануне сообщалось, что японские вооруженные силы впервые направят офицеров Сил самообороны в командование миссии НАТО по координации военной помощи и подготовки Вооруженных сил Украины, которая расположена в немецком Висбадене.

Также Украина и Япония подписали грантовое соглашение в рамках Программы экстренного восстановления, которое предусматривает помощь Киеву в размере 40 миллионов долларов.

Кроме того, Япония заявляла, что планирует присоединиться к закупке американского оружия для Украины.

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