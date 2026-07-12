Австралия испытала дрон, созданный на основе боевого опыта Украины

Австралийская армия испытала разведывательный беспилотник Vector AI во время учений Southern Jackaroo. Дрон использовали для глубокой разведки, выявления целей и передачи данных для дальнейших ударов.

Об этом пишет Defence-blog.

19 июня 2026, 08:23 Австралия выделила Украине дополнительные $100 млн в рамках инициативы PURL Австралия объявила о дополнительном взносе в размере 100 млн долларов для усиления обороноспособности Украины в рамках инициативы PURL.

Учения прошли на полигоне Таунсвилл в штате Квинсленд.

Во время маневров Vector AI применяли для поиска целей и передачи информации для ударов беспилотниками и артиллерией по смоделированным позициям условного противника.

Беспилотник изготовила немецкая компания Quantum Systems. Ее разведывательные дроны активно применялись в Украине, где тысячи часов полетов помогли усовершенствовать платформу.

В частности, разработчики учли опыт работы в условиях радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Поэтому версия, которую тестируют австралийские военные, адаптирована не только к полигонным условиям, но и к реальным угрозам на поле боя.

Vector AI использует обработку данных с поддержкой искусственного интеллекта. Это позволяет дрону картографировать местность в режиме реального времени, а также самостоятельно выявлять и сопровождать объекты.

Такой подход сокращает время, которое оператор тратит на ручной просмотр видео.

Беспилотник имеет размах крыльев 2,8 метра и использует схему конвертоплана. Он может взлетать и садиться вертикально без взлетно-посадочной полосы, а после перехода в горизонтальный полет преодолевать значительные расстояния как самолет с фиксированным крылом.

Капрал Гаррисон Хинсон из 2-го кавалерийского полка австралийской армии отметил, что Vector AI снижает риски для военных, которым иначе пришлось бы выдвигаться вперед пешком или на технике для выявления позиций условного противника.

По его словам, дрон не заменяет традиционную разведку полностью, но добавляет подразделению еще один инструмент для усиления разведывательных и ударных возможностей.

Оперативная ценность Vector AI заключается в способности работать на расстоянии более 60 километров. Это позволяет видеть не только передний край, но и тыловые районы, где могут перемещаться запасы, подкрепления и командные элементы.

В австралийской армии также отмечают, что такие системы меняют подход к обороне. По словам Хинсона, подразделения должны исходить из того, что за ними могут постоянно наблюдать, и соответственно снижать собственную заметность.

Напомним, в июне Австралия объявила о дополнительном взносе в размере $100 млн для усиления обороноспособности Украины в рамках инициативы PURL.

Ранее Австралия направила шесть миллионов евро для Фонда поддержки энергетики Украины.]Общий взнос страны в Фонд вырос до 24,5 миллиона евро.

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