Смертельное ДТП на Николаевщине: водителю Nissan избрали меру пресечения

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине с 12 погибшими. Его отправили в СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога. Сторона обвинения отмечала, что существуют риски укрывательства фигуранта от следствия и суда, а также возможного незаконного влияния на потерпевших и свидетелей.

При этом адвокат подозреваемого просил применить к водителю круглосуточный домашний арест. В качестве альтернативы адвокаты предлагали определить размер залога в случае избрания строжайшей меры пресечения.

После рассмотрения материалов дела следственный судья согласился с доводами обвинения и удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, авария произошла утром 4 июля в Николаевской области. Жертвами стали 12 человек, еще шестеро получили ранения. Полицейские, которые прибыли на место аварии и опросили свидетелей, выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.

Ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.

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