Смертельное ДТП на Николаевщине: водителю Nissan избрали меру пресечения

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине с 12 погибшими. Его отправили в СИЗО.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога. Сторона обвинения отмечала, что существуют риски укрывательства фигуранта от следствия и суда, а также возможного незаконного влияния на потерпевших и свидетелей.
При этом адвокат подозреваемого просил применить к водителю круглосуточный домашний арест. В качестве альтернативы адвокаты предлагали определить размер залога в случае избрания строжайшей меры пресечения.
После рассмотрения материалов дела следственный судья согласился с доводами обвинения и удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, авария произошла утром 4 июля в Николаевской области. Жертвами стали 12 человек, еще шестеро получили ранения. Полицейские, которые прибыли на место аварии и опросили свидетелей, выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.
Ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.
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