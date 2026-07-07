Смертельное ДТП на Николаевщине: водителю Nissan избрали меру пресечения

Общество
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Суд в Николаеве избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине.
Фото: facebook.com/mykprok

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине с 12 погибшими. Его отправили в СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога. Сторона обвинения отмечала, что существуют риски укрывательства фигуранта от следствия и суда, а также возможного незаконного влияния на потерпевших и свидетелей.

При этом адвокат подозреваемого просил применить к водителю круглосуточный домашний арест. В качестве альтернативы адвокаты предлагали определить размер залога в случае избрания строжайшей меры пресечения.

После рассмотрения материалов дела следственный судья согласился с доводами обвинения и удовлетворил ходатайство прокуратуры. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, авария произошла утром 4 июля в Николаевской области. Жертвами стали 12 человек, еще шестеро получили ранения. Полицейские, которые прибыли на место аварии и опросили свидетелей, выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.

Ранее сообщалось, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.

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ДТП Суд Жертвы Мера пресечения Николаевская область
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