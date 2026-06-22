Под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные

Общество
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В Бориспольском районе Киевщины в результате ДТП на трассе погибли пять человек, еще двое получили травмы.
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В понедельник, 22 июня, в Бориспольском районе Киевской области в результате автомобильной аварии погибли пять человек, а еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах УкраиныНачалась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Как отмечается, смертельная авария произошла на автодороге Борисполь – Днепр вблизи села Рогозов с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, 70-летний водитель Renault Sandero, выполняя обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Nissan Altima.

В результате столкновения водитель Renault Sandero и две его пассажирки в возрасте 95 и 75 лет, а также 40-летний пассажир Nissan Altima погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка Renault Sandero, 69 лет, скончалась в больнице от полученных травм.

Сообщается, что 35-летний водитель Nissan Altima и 18-летняя пассажирка Renault Sandero получили травмы различной степени тяжести, оба были госпитализированы.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек). Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Как известно, на прошлой неделе в городе Ирпень Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали трое несовершеннолетних.

Напомним, 49-летний житель Херсонской области, управляя автомобилем Mercedes, на большой скорости 5 июня въехал в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. В результате наезда четверо граждан, среди которых был ребенок, погибли на месте, еще трое получили ранения. Водителя взяли под стражу без возможности внесения залога.

Также в Министерстве внутренних дел анонсировали ужесточение ответственности для нарушителей ПДД.

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