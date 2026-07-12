Командующий СБС показал поражение 14 российских судов в Азовском море

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди обнародовал видео поражения российских судов в акватории Азовского моря, которое, по его словам, было снято во время ночной операции 12 июля.

Соответствующее видео он опубликовал в своих социальных сетях.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По словам Бровди, в течение ночи украинские операторы беспилотных систем поразили 10 российских танкеров и 4 парома, которые использовались оккупантами.

Командующий также сообщил, что за период с 6 по 12 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 90 российских судов в Азовском море. В этот перечень входят танкеры, буксиры, паромы и сухогрузы.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов россии, в частности по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу, а также 10 танкерам и 4 паромам в Азовском море.

В ночь на 11 июля под ударами оказались 21 танкер, 4 буксира, 2 сухогрузных судна и 1 специальное плавсредство. Всего было зафиксировано 73 результативных попадания.

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