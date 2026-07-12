Крым становится крупнейшим бременем путина – The Telegraph

Оккупированный Крым все больше превращается из политического символа владимира путина в логистическую, экономическую и военную проблему для кремля. Украинские удары усложняют обеспечение российской группировки на юге и ухудшают ситуацию на полуострове.

Об этом пишет The Telegraph.

12 июля 2026, 03:56 В городах оккупированного Крыма после ночных взрывов массово пропал свет В ночь на 12 июля в оккупированном Крыму, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей произошел масштабный блэкаут. Перед отключением электроэнергии в Севастополе сообщали о взрывах.

По оценке издания, кампания Украины с применением ударных беспилотников средней дальности существенно повлияла на российскую логистику.

Под ударами оказались сухопутные маршруты, железнодорожная инфраструктура, НПЗ, электростанции, системы ПВО и другие объекты. Также атакам подверглись суда так называемого теневого флота, которые перевозили топливо через Азовское море.

The Telegraph отмечает, что последствия ударов ощущают и жители оккупированного Крыма. На полуострове фиксируют заторы на выезде, перебои со светом, дефицит воды и топлива, а также закрытие предприятий из-за высоких расходов.

Проблемы затронули и туристический сектор. В этом сезоне в Крыму отменили почти 79% бронирований отелей.

Украинские силы также усилили удары по транспортной инфраструктуре полуострова. В частности, атакам подверглись по меньшей мере шесть ключевых мостов, Чонгарский мост, переправа возле Геническа, автомагистраль Р-280 «Новороссия» и нефтяной терминал в Керчи.

Из-за дефицита топлива оккупационные власти были вынуждены ограничивать его продажу. В то же время в Крыму начал формироваться нелегальный рынок бензина с завышенными ценами.

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что систематические украинские атаки уже влияют на способность россии использовать Крым как главный военный плацдарм на юге.

По его словам, логистические трудности сказываются и на фронте, в частности сокращают преимущество российской артиллерии из-за проблем с доставкой боеприпасов.

The Telegraph пишет, что одним из ключевых факторов украинских ударов стало масштабное производство беспилотников средней дальности с автономным наведением.

Генеральный директор NORDA Dynamics Назар Бегун объяснил, что такие системы позволяют дронам завершать атаку даже в случае потери связи или задержки сигнала.

В то же время он отметил, что преимущество Украины может быть временным, поскольку россия способна адаптироваться в течение нескольких месяцев.

«Это всегда борьба меча и щита», – подытожил Бегун.

По мнению авторов The Telegraph, кампания Украины по изоляции Крыма постепенно превращает полуостров из символа российской аннексии во все большее бремя для кремля.

Напомним, ранее бойцы Сил беспилотных систем нанесли точный массированный удар по стратегическому объекту магистральной электросети – подстанции 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

Накануне стало известно, что в течение пяти дней Силы беспилотных систем поразили 48 танкеров российского «теневого флота». В частности, в ночь на 10 июля под удар попали 13 судов возле Крыма.

Тем временем во временно оккупированном Крыму на фоне дефицита топлива якобы начались проблемы с наличными. О вероятной нехватке рублей свидетельствуют ограничения, которые уже ввел российский госбанк ВТБ.

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