«Ее разорвала УАБ»: в Дружковке погибла зооволонтерка вместе с животными

В Дружковке в результате попадания управляемой авиабомбы погибла зооволонтерка Ольга Кузьменко. Вместе с ней погибли животные, которых она кормила.

Об этом сообщил режиссер и писатель Александр Качура.

12 июля 2026, 09:14 ПВО уничтожила 102 воздушные цели во время ночной атаки россиян Оккупанты применили управляемые авиационные и противорадиолокационные ракеты, а также более сотни ударных БПЛА различных типов.

«Вчера в Дружковке погибла Ольга Кузьменко. Ее разорвала УАБ вместе с животными, которых она кормила. Именно из-за них она оставалась в опасной зоне, помогала в эвакуации. У Оли была феноменальная любовь к животным», – написал он.

По словам Качуры, в последний раз он видел Кузьменко на местном Гавриловском рынке. Тогда она возле церкви раздавала котят.

«Почему-то бумеранг, карма не сработали. Женщина всю жизнь делала добро людям, животным, а получила такую ужасную смерть. Легких облачков тебе, Оля. Надеюсь, там тебе будет хорошо. Не затягивайте с эвакуацией. Иногда бывает поздно», – добавил Качура.

По данным полиции Донецкой области, в течение 11 июля российские войска ударили по региону 1234 раза.

Под огнем находились 10 населенных пунктов, среди них – Доброполье, Краматорск, Славянск и другие города.

За сутки россияне разрушили 40 гражданских объектов, в частности 27 жилых домов.

Правоохранители сообщили, что в результате ударов погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Напомним, в ночь на 12 июля россия атаковала Украину ракетами и 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 7 авиационных ракет и 95 вражеских дронов.

А в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар. Есть информация о раненых.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.