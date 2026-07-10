США и Иран продолжают переговоры вопреки новому обмену ударами

Соединенные Штаты и Иран продолжают технические переговоры по ядерной программе, несмотря на недавний обмен ударами между сторонами и обострение ситуации.

Об этом сообщил представитель администрации США на условиях анонимности в комментарии ABC News.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, Вашингтон, как и прежде, настроен на дипломатическое урегулирование вопроса, а переговорный процесс не был остановлен.

«Соединенные Штаты, как и ранее, стремятся найти решение, и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием», – заявил американский чиновник.

В то же время он отметил, что заключенное в прошлом месяце 60-дневное прекращение огня и меморандум о взаимопонимании зависят от выполнения сторонами взятых на себя обязательств. По оценке США, действия Ирана свидетельствуют о неприемлемом уровне их невыполнения.

Отдельно представитель администрации назвал атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе «актами терроризма».

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.

В ночь на 9 июля США нанесли новую серию ударов по территории Ирана, атаковав почти сотню целей. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в двух странах Ближнего Востока.

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