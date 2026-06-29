Иран начал переговоры с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом

Мир
Читати українською
Иран и Оман провели первое заседание, посвященное вопросу будущего управления Ормузским проливом. Встреча прошла в Маскате.
Фото: x.com/Gharibabadi

Представители Ирана и Омана провели первое заседание совместного комитета касательно будущего управления Ормузским проливом. Встреча прошла в оманской столице Маскате.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливеЧто известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

Оман на переговорах представлял министр иностранных дел Абдулазиз Аль-Ханаи. Стороны обсудили, в частности, «текущие вопросы, связанные с проливом».

«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках статьи 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных правах прибрежных государств», – написал Гарибабади, не раскрыв деталей.

Стоит отметить, что Конвенция ООН по морскому праву предусматривает свободный транзитный проход торговых судов через международные проливы, в том числе Ормузский. Тот же документ запрещает взимать плату за проход через такие проливы.

Напомним, всего 11 дней назад между США и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп отчитался о разблокировании пролива и возобновлении движения транспорта. Кроме того, ранее США ввели двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Иран Оман Ближний Восток Ормузский пролив Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

За фигуранта дела «Мидас» Галущенко внесли 150 миллионов залога – СМИ
инфографикаСтратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота
Обвиняемому экс-прокурору ОГП в очередной раз продлили обязанности
ВАКС оставил без изменений меру пресечения экс-главе ОП Ермаку
Иран начал переговоры с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом
Нардепу от «Слуг народа» Кузьминых избрана мера пресечения
Румыния временно ограничила движение грузовиков из Украины через два пункта пропуска
Признаков нападения рф на Балтию нет, но угроза диверсий остается высокой – минобороны Литвы
В Запорожье возросло количество погибших и пострадавших в результате удара по маршрутке
Из Польши вышлют девятерых украинцев и двух белорусов, которых завербовала рф
Больше новостей