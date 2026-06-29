Иран начал переговоры с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом

Представители Ирана и Омана провели первое заседание совместного комитета касательно будущего управления Ормузским проливом. Встреча прошла в оманской столице Маскате.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

3 марта 2026, 18:24 Нефтяная артерия Ближнего Востока: что известно об Ормузском проливе Что известно об Ормузском проливе, обеспечивающем треть мировой морской торговли нефтью, а также около 20 процентов мировой морской торговли сжиженным газом из стран Ближнего Востока – на инфографике.

Оман на переговорах представлял министр иностранных дел Абдулазиз Аль-Ханаи. Стороны обсудили, в частности, «текущие вопросы, связанные с проливом».

«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках статьи 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных правах прибрежных государств», – написал Гарибабади, не раскрыв деталей.

Стоит отметить, что Конвенция ООН по морскому праву предусматривает свободный транзитный проход торговых судов через международные проливы, в том числе Ормузский. Тот же документ запрещает взимать плату за проход через такие проливы.

Напомним, всего 11 дней назад между США и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп отчитался о разблокировании пролива и возобновлении движения транспорта. Кроме того, ранее США ввели двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами.

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