Иран начал переговоры с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом

Представители Ирана и Омана провели первое заседание совместного комитета касательно будущего управления Ормузским проливом. Встреча прошла в оманской столице Маскате.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
Оман на переговорах представлял министр иностранных дел Абдулазиз Аль-Ханаи. Стороны обсудили, в частности, «текущие вопросы, связанные с проливом».
«Мы обменялись мнениями о будущем управлении проливом в рамках статьи 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и суверенных правах прибрежных государств», – написал Гарибабади, не раскрыв деталей.
Стоит отметить, что Конвенция ООН по морскому праву предусматривает свободный транзитный проход торговых судов через международные проливы, в том числе Ормузский. Тот же документ запрещает взимать плату за проход через такие проливы.
Напомним, всего 11 дней назад между США и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Несколько дней назад президент США Дональд Трамп отчитался о разблокировании пролива и возобновлении движения транспорта. Кроме того, ранее США ввели двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами.
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