«Укроборонпром» уволил двух руководителей после взрывов складов в Вишневом

АО «Украинская оборонная промышленность» уволило с должностей руководителей двух государственных предприятий после взрыва складов боеприпасов в городе Вишневом в результате российской атаки. В отношении них установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома» на странице в Telegram.

8 июля 2026, 21:36 Кабмин выделит более 3 млрд гривен на восстановление Вишневого Кабмин поручил выделить более 3 млрд грн из резервного фонда на ликвидацию последствий российской атаки на город Вишневое.

В оборонном концерне подчеркнули, что четко придерживаются принципа неотвратимости ответственности.

«По результатам предварительного расследования руководители двух государственных предприятий, в отношении которых установлены нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, уволены с занимаемых должностей», – говорится в заявлении «Укроборонпрома».

Как отмечается, также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжелым последствиям.

«Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», – говорится в сообщении компании.

При этом уточняется, что на всех предприятиях общества продолжается комплексная проверка соблюдения требований к хранению и безопасности при работе со средствами поражения. В компании также выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив, в том числе, 68 ракет различных типов. Под массированной атакой противника оказались Киев и область.

В Вишневом после российской атаки началась повторная детонация прямо в жилом районе, местные власти временно эвакуировали более 600 человек. В целом же результате российской атаки на Киевщину погибли 10 человек, еще 26 человек получили ранения.

А накануне президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах расследования взрыва на складах в Вишневом.

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