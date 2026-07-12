Польша передала Украине пять ракет для Patriot после договоренности со США – СМИ

Польша передала Украине пять ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. При этом НАТО и США пообещали ей 50 таких ракет в случае, если сама Польша окажется под угрозой.

Об этом сообщает издание Defence24, цитируя заявления чиновников польского Минобороны.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Как отмечается, речь идет именно о ракетах-перехватчиках PAC-3 MSE, которые предназначены для противодействия баллистическим и крылатым ракетам.

Согласно словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, соответствующее решение было принято по просьбе генсека НАТО Марка Рютте и главнокомандующего силами США в Европе генерала Алексуса Гринкевича после консультаций с группой пользователей системы Patriot.

«Это граница наших возможностей», – отметил он, подчеркнув, что переданное количество ракет «не влияет на обороноспособность Польши».

При этом заместитель министра обороны Цезарий Томчик в эфире TVN24 подтвердил, что речь идет о передаче Украине «нескольких» ракет, и подчеркнул, что весь процесс проходил в полной координации со США и генеральным секретарем Альянса.

Кроме того, как отметил представитель ведомства, у Варшавы есть договоренность о компенсации на случай угрозы для самой Польши – она получит «в десять раз больше таких ракет и систем» в течение одних суток.

«Мы также договорились с Генеральным секретарем НАТО и американской стороной, что передача этих нескольких ракет будет связана с кое-чем еще – что если Польше будет грозить угроза, мы получим в десять раз больше ракет и систем этого типа в течение первых 24 часов после возникновения угрозы», – заявил Томчик.

Как известно, ранее Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине ракет к системам противовоздушной обороны Patriot отвечает национальным интересам Польши и важна для безопасности страны.

Напомним, в начале июля вице-маршал Сейма заявил, что Польша могла тайно передать Украине ракеты для Patriot. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от российских атак после информации о якобы тайных поставках вооружения.

Также во время встречи с Владимиром Зеленским на июльском саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона предоставить Украине право самостоятельно производить ракеты для систем ПВО Patriot.

Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что ракеты для систем Patriot, лицензию на производство которых Украина получит от США, изначально, скорее всего, будут изготавливать в Германии или другой европейской стране.

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