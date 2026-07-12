Посол Украины в США Стефанишина решила покинуть пост – СМИ

Посол Украины в США Ольга Стефанишина выразила намерение уйти с должности и завершить дипломатическую службу по собственному желанию. При этом послом в США может стать премьер-министр Юлия Свириденко, которая также анонсировала свою отставку с должности.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно словам собеседника издания, Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе. При этом уточняется, что президент Владимир Зеленский доволен работой Стефанишиной на посту посла Украины.

Стоит отметить, что Стефанишина занимала должность посла с 27 августа 2025 года. До этого она была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции Украины. Также Стефанишина являлась членом СНБО и возглавляла Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, где руководила разработкой адаптированной Годовой национальной программы.

В то же время, нардеп Ярослав Железняк сообщил в соцсетях, что, вероятнее всего, новым послом Украины в США после отставки с должности премьера станет Юлия Свириденко.

«Свириденко остается в команде. Но будет послом в США. Все слухи, что там поругался кто-то – это слухи», – написал парламентарий.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

Как известно, премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает пост после сегодняшней встречи с президентом Зеленским.

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