Оккупанты атаковали Чернигов, часть города обесточена

Общество
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Оккупационная армия россии вечером в воскресенье, 12 июля, атаковала Чернигов. В результате удара часть города осталась без света.
фото: Pexels

В воскресенье вечером, 12 июля, в Чернигове во время российской атаки произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании, в результате чего были обесточены более 61 тысячи абонентов.

Об этом говорится в заявлении АО «Черниговоблэнерго» в Telegram.

Северный сценарий: какие новые угрозы россия готовит для УкраиныРоссияне могут готовить наступление на Черниговщину. Главная цель – растянуть украинские резервы и увеличить линию фронта.

«В результате вражеской атаки обесточены более 61 тысячи абонентов Чернигова», – говорится в сообщении облэнерго.

Отмечается, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения в городе.

Напомним, недавно российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали КАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

Ранее украинцев предупреждали, что из-за роста потребления летом и ремонтов оборудования электросети будут работать в напряженном режиме. Поэтому необходимо зарядить гаджеты и зарядные станции.

Кроме этого, как известно, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Сумах в результате вчерашнего российского авиаудара, во время которого погибли пять гражданских, количество пострадавших возросло до 43 человек, из них пятеро раненых остаются в тяжелом состоянии.

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