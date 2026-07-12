Оккупанты атаковали пожарную часть в Богодухове, пострадали спасатели

Общество
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Войска рф атаковали пожарно-спасательное подразделение в Богодухове, в результате чего ранения получили трое спасателей.
фото: ГСЧС

В воскресенье, 12 июля, российские оккупационные войска атаковали беспилотником пожарную часть в Богодухове на Харьковщине, в результате чего ранения получили трое спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вражеский БПЛА попал на территорию вблизи здания подразделения ГСЧС.

«Сегодня враг нанес удар беспилотником типа «Молния» по территории пожарно-спасательной части в г. Богодухов. В результате атаки пострадали трое спасателей», – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, двое пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести. Еще одному спасателю медицинскую помощь оказали на месте.

Как известно, российские оккупационные войска сегодня днем, 12 июля, атаковали беспилотниками Никополь Днепропетровской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских.

Напомним, в ночь на 12 июля россия атаковала Украину ракетами и 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 7 авиационных ракет и 95 вражеских дронов.

А в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар. Есть информация о раненых.

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ГСЧС Пострадавшие Харьковская область Раненые Атака Обстрел Спасатели Богодухов
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