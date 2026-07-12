Иран заявил о закрытии Ормузского пролива после выстрела по судну

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для прохода судов до дальнейшего уведомления. Решение объявили после инцидента с кораблем, который, по версии Тегерана, пытался пройти проливом по несогласованному маршруту.

Об этом пишет CNN.

11 июля 2026, 11:24 США выдвинули Ирану новое требование касательно Ормузского пролива В Вашингтоне заявляют, что Тегеран должен официально подтвердить открытость Ормузского пролива и отказаться от атак на гражданские суда. В противном случае США предупреждают о жестких последствиях.

Как сообщили Военно-морские силы КСИР, иранские военные открыли предупредительный огонь по судну, которое якобы нарушило установленный порядок прохождения по стратегической водной артерии. После этого в Иране заявили, что никаким судам или военно-морским кораблям не разрешат передвигаться по проливу.

В КСИР объяснили это решение «незаконным вмешательством внешних сил» и обвинили США в создании угроз для судоходства в регионе. Запрет, по заявлению иранской стороны, будет действовать до тех пор, пока не прекратится американское вмешательство.

В то же время независимого подтверждения того, что движение через Ормузский пролив действительно полностью остановлено, на данный момент нет. Ранее Иран уже требовал, чтобы торговые суда пользовались только маршрутами, согласованными с Тегераном.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп 10 июля сообщил, что Вашингтон согласился продолжить переговоры с Тегераном, однако вместе с тем заявил о завершении режима прекращения огня.

Напомним, ранее Верховный лидер Иран Моджтаба Хаменеи назвал месть за убийство своего отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, «требованием народа», которое необходимо выполнить.

Тем временем иранские власти начали восстанавливать свою ядерную инфраструктуру, которая была повреждена в результате ударов вооруженных сил США.

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