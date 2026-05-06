Китай продолжает поставлять детали для «шахедов» в рф и Иран, несмотря на санкции США – WSJ

Китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США, что усложняет усилия Вашингтона по сдерживанию военных программ своих противников.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

26 ноября 2025, 16:35 Китай поставляет рф более половины критических компонентов для ВПК – уполномоченный по санкциям Китай обеспечивает россию более чем половиной ключевых комплектующих, необходимых для функционирования военно-промышленного комплекса.

Согласно данным таможенной статистики Китая, местные компании поставляют в Иран и россию сотни контейнеров с комплектующими для производства. Речь идет о товарах двойного назначения – двигателях, аккумуляторах, микрочипах, оптоволоконных кабелях и других компонентах, которые могут использоваться как в гражданской, так и в военной сфере.

Китайские компании, часто малоизвестные, открыто предлагают продукцию, которая может применяться в производстве дронов-камикадзе. В частности, одна из таких компаний – Xiamen Victory Technology – рекламировала двигатели немецкой разработки Limbach L550, используемые в дронах Shahed.

Несмотря на это, представитель компании заявил журналистам, что двигатели предназначены исключительно для гражданских дронов и не поставлялись в Иран или россию. Он также отметил, что рассылки могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Согласно таможенным данным Китая, сотни контейнеров с такими товарами поставляются в россию и Иран. Среди них – двигатели, оптоволоконные кабели, гироскопы и литий-ионные батареи. Если ранее часть поставок маскировали, то теперь компании все чаще действуют открыто.

Аналитики отмечают, что беспилотники стали одним из ключевых вызовов для режима нераспространения вооружений. В отличие от ядерного оружия или баллистических ракет, которые требуют сложных и редких компонентов, дроны производятся из доступных и массовых деталей, что значительно усложняет контроль за их оборотом.

Ранее расследования американского Минфина показали, что значительная часть западных компонентов попадала в Иран через посредников в Китае и Гонконге. Для этого использовались подставные компании, которые скрывали конечного получателя. В 2024 году США ввели санкции против сети таких фирм, связанных с иранским трейдером Хамедом Дегганом. Однако уже через год появились новые структуры, которые продолжили эти поставки.

В то же время в МИД Китая заявили, что страна соблюдает экспортный контроль в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.

В Вашингтоне признают, что полностью остановить этот поток невозможно. Поэтому США пытаются действовать косвенно – в частности, ограничивая доходы Ирана от экспорта нефти и усложняя логистику поставок. Также американская сторона стремится заставить противников использовать более дешевые и менее качественные компоненты.

Напомним, недавно СМИ писали о том, что поставки китайских беспилотников в россию все чаще происходят через Таиланд. Если ранее основными маршрутами поставок в рф товаров двойного назначения считались ОАЭ, Казахстан и Гонконг, то сейчас фокус сместился на Южную Азию.

Также, как известно, Китай рассматривал возможность поставки Ирану современных радарных систем, которые могли бы существенно усилить его противовоздушную оборону во время войны с Израилем и США.

А ранее сообщалось о том, что российская компания Aero-HIT наладила сотрудничество с китайскими поставщиками для производства боевых дронов, которые используются в войне против Украины, несмотря на международные санкции и заявления Китая о нейтралитете.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.