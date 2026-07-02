РФ полтора года шпионила за ядерными объектами Европы с помощью БПЛА – The Guardian

Кремль в течение 18 месяцев шпионил за ядерными объектами более чем десяти стран Европы. В рамках масштабной, скоординированной Москвой кампании, с кораблей «теневого флота» рф запускались дроны в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные исследований.
По данным издания, аналитики Международного института стратегических исследований (IISS) зафиксировали не менее 144 случаев использования российских дронов в более чем десяти европейских странах. Такие инциденты начались в конце 2024 года.
Основной целью были ядерные объекты НАТО. Среди них: британская авиабаза Лейкенхит, где размещено американское ядерное оружие, французская база атомных подводных лодок Иль-Лонг, а также авиабазы Кляйне-Брогель в Бельгии и Фолькель в Нидерландах, где хранятся американские ядерные боеприпасы.
Кроме того, в сентябре 2025 года из-за активности дронов временно закрывали аэропорт Копенгагена.
«Западным военным не удалось перехватить или сбить ни один из этих беспилотников», – отмечает издание.
Спецоперацию координировало российское ГРУ, а беспилотники запускали с гражданских судов и танкеров. Как отмечает издание, все они находились в международных водах с выключенными системами отслеживания.
Также французские военные получили доказательства использования гражданских судов в таких операциях после задержания танкера «Боракай». На его борту находились капитан из Китая и двое российских наемников.
Аналитики считают, что Кремль использовал эти операции не только для сбора разведывательной информации об объектах и логистике НАТО, но и для психологического давления на страны Запада.
«Мы оцениваем, что Кремль провел скоординированную кампанию с использованием беспилотных летательных аппаратов над Европой, охватывая более десятка стран НАТО и Ирландию», – сказал старший научный сотрудник IISS Чарли Эдвардс.
Считается, что в кампании использовалось несколько моделей дронов, хотя ни одна из них не подтверждена.
Ранее украинские и западные спецслужбы разоблачили масштабную кибероперацию россии, которая вела разведывательную деятельность, шпионя за гражданами ЕС, США и Украины через «хакнутые» Wi-Fi роутеры.
Также ряд медиа писал, что Кремль может попытаться проверить сплоченность НАТО на фоне растущего давления со стороны Украины. В частности, путин может готовить «провокацию» в балтийских странах или Польше в ближайшее время.
Между тем стало известно, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе.
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