В Японии возразили, что страна будет поставлять россии авиатопливо

Власти Японии не намерены поставлять авиационное топливо в россию, в частности, через третьи страны или путем перевалки грузов в море.

Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Росей Аказава, его цитирует Reuters.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

По его словам, действующие японские санкции полностью запрещают экспорт авиатоплива в рф. Ограничения распространяются не только на прямые поставки, но и на любые схемы обхода санкций.

Аказава добавил, что его министерство работает над предотвращением обхода санкций путем повышения осведомленности среди представителей промышленности, выпуска предупреждений и обмена информацией с внутренними и зарубежными властями.

«Мы продолжим вводить строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, принимая во внимание международную ситуацию», – сказал он.

Напомним, 1 июня российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей. После этого СМИ сообщали, что россия закупит партию авиационного горючего у Японии на фоне дефицита, который возник после ударов украинских БПЛА.

Стоит также отметить, что «Слово и дело» подготовило инфографику о том, каких регионах рф ввели ограничения на продажу бензина.

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