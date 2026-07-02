Украина и Япония усилят партнерство в сфере безопасности и беспилотных технологий

Украина и Япония готовы развивать партнерство в сфере безопасности и передовых беспилотных технологий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи с министром обороны Японии Коидзуми Синдзиро.

Глава украинского внешнеполитического ведомства проинформировал министра Коидзуми о масштабной российской атаке на Киев и ее последствиях, отметив, что война находится не так далеко от границ Японии, ведь стратегические бомбардировщики рф взлетели с авиабазы в Амурской области, которая расположена неподалеку от Японии.

«Российские стратегические бомбардировщики, которые выпустили крылатые ракеты по мирным жителям Киева, взлетели с авиабазы в Амурской области россии – недалеко от Японии. Это еще раз подтверждает, что война россии против Украины не является далекой для Японии», – заявил Сибига.

30 июня 2026, 22:56 Украина подписала со Швецией соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о приобретении для ВСУ 16 истребителей Gripen E.

Он отметил, что безопасность Украины и Японии, так же как и безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона, напрямую взаимосвязаны.

«Прежде всего это обусловлено все более глубоким вовлечением россией Северной Кореи в войну против Украины, а также тем, что Москва предоставляет Пхеньяну взамен», – подчеркнул глава МИД.

Кроме этого, министры детально обсудили общие вызовы безопасности, уникальный опыт Украины и пути развития сотрудничества.

«Украина готова развивать партнерство в сфере безопасности с Японией, прежде всего в области передовых беспилотных технологий. Мы также обсудили будущий саммит НАТО в Анкаре, его ожидаемые результаты и дальнейшие контакты», – подытожил министр.

Также он поблагодарил Японию, ее правительство и народ за всестороннюю поддержку Украины с первых дней войны.

Напомним, недавно министры обороны Украины Михаил Федоров и Германии Борис Писториус подписали имплементационные договоренности о развитии антибаллистических возможностей и совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Также оборонное ведомство Дании объявило о выделении нового, 30-го пакета военной помощи Украине объемом 590 млн евро. Деньги направят на дополнительное вооружение, боеприпасы и другое оборудование.

К тому же мы сообщали, что страны «Группы семи» согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Украины, которое предусматривает запуск производства вооружений на украинской территории по лицензионным соглашениям.

Тем временем Украина и Франция запускают совместное производство БПЛА, ракетных систем и систем противовоздушной обороны по грантовой программе Brave France.

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