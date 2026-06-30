Россия формирует резервный «теневой флот» для обхода будущих санкций ЕС – разведка

Мир
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Россия создает резервный «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного природного газа на фоне будущих санкций ЕС. Москва скупает старые газовозы через скрытые схемы.
Фото getty images

Россия начала формирование резервного «теневого флота» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным разведки, новые ограничения полностью закроют для российских судов доступ к европейским СПГ-терминалам. В связи с этим Москва пытается создать альтернативную логистическую систему, чтобы сохранить нынешние объемы экспорта газа и поступления в государственный бюджет.

В СВР отметили, что россия использует анонимные структуры и сложные схемы собственности для приобретения старых танкеров-газовозов в разных странах мира. За последние пять месяцев российский рынок пополнился шестью такими судами. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь аналогичных газовозов.

Также в первом квартале 2026 года россия выкупила у ближневосточного владельца четыре газовоза – ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH. Все суда, возраст которых превышает 19 лет, уже используются для транспортировки российского сжиженного природного газа.

По оценке разведки, общее количество судов «теневого» СПГ-флота россии в настоящее время составляет около 23 единиц.

«Использование изношенного, старого флота без надлежащего международного страхования и технического осмотра позволяет россии частично обходить ограничения. Однако эксперты отмечают, что такие действия существенно повышают экологические риски при транспортировке газа и увеличивают логистические расходы агрессора», – добавили в СВР.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что россия продолжает расширять свой теневой флот для обхода западных санкций. Так, недавно Кремль привлек к перевозке сжиженного природного газа танкер Arctic Express.

Также, как известно, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. А несколько дней назад танкер с нефтью теневого флота рф был задержан французскими военными.

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