Россия формирует резервный «теневой флот» для обхода будущих санкций ЕС – разведка

Россия начала формирование резервного «теневого флота» танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к новым санкциям Европейского Союза, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По данным разведки, новые ограничения полностью закроют для российских судов доступ к европейским СПГ-терминалам. В связи с этим Москва пытается создать альтернативную логистическую систему, чтобы сохранить нынешние объемы экспорта газа и поступления в государственный бюджет.

В СВР отметили, что россия использует анонимные структуры и сложные схемы собственности для приобретения старых танкеров-газовозов в разных странах мира. За последние пять месяцев российский рынок пополнился шестью такими судами. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь аналогичных газовозов.

Также в первом квартале 2026 года россия выкупила у ближневосточного владельца четыре газовоза – ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH. Все суда, возраст которых превышает 19 лет, уже используются для транспортировки российского сжиженного природного газа.

По оценке разведки, общее количество судов «теневого» СПГ-флота россии в настоящее время составляет около 23 единиц.

«Использование изношенного, старого флота без надлежащего международного страхования и технического осмотра позволяет россии частично обходить ограничения. Однако эксперты отмечают, что такие действия существенно повышают экологические риски при транспортировке газа и увеличивают логистические расходы агрессора», – добавили в СВР.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что россия продолжает расширять свой теневой флот для обхода западных санкций. Так, недавно Кремль привлек к перевозке сжиженного природного газа танкер Arctic Express.

Также, как известно, недавно Великобритания впервые перехватила российский нефтяной танкер теневого флота, который пытался пройти через Ла-Манш. А несколько дней назад танкер с нефтью теневого флота рф был задержан французскими военными.

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