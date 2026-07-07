Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рф

Украина передала полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, представителю Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совместной встречи с партнерами из ЕС.

По словам премьер-министра, в этом списке перечислены западные компоненты из ракет, которыми россия обстреливала Украину во время последних массированных ударов.

14 мая 2026, 13:20 Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружия Несмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

Свириденко призывает Евросоюз усилить контроль за экспортом таких компонентов, а также перекрыть рф пути обхода санкций.

«Призываем ЕС не только усилить контроль за экспортом таких компонентов, но и эффективнее перекрывать пути обхода санкций через третьи страны. Необходимо совместно усиливать экономическое давление на государство-агрессора», – подчеркнула премьер-министр.

Также глава правительства отметила, что Украина как можно скорее ожидает принятия 21-го пакета санкций ЕС против рф и начала работы над 22-м.

«Важно расширять персональные санкции против лиц, причастных к российской агрессии, и вводить дополнительные ограничения на экспорт российского сырья. Наша цель – системно способствовать уменьшению финансовых ресурсов, которые россия направляет на продолжение войны», – пояснила Свириденко.

Особенно она подчеркнула важность санкций в отношении культурной и спортивной пропаганды рф и поблагодарила Дэвида О'Салливана за последовательную поддержку Украины.

«Вместе работаем над тем, чтобы санкции становились жестче, эффективнее и приближали справедливый мир для Украины», – подытожила Свириденко.

Как известно, военная промышленность рф полагается не только на иностранные технологические компоненты, но и на импортное оборудование. Согласно данным «War & Sanctions» ГУР, страна-агрессор использует более полутора тысяч станков зарубежного происхождения. В лидерах – тройка главных промышленных инноваторов: Германия, Япония и США. Полный список производителей – на нашей инфографике.

Также журналисты «Слово и дело» исследовали, откуда россия взяла импортные детали для дрона «Герань-4».

Напомним, недавно стало известно, что китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США.

К тому же разведка выяснила, что россия формирует резервный «теневой флот» для обхода будущих санкций ЕС.

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