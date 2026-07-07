Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рф

Национальная безопасность
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Украина передала ЕС полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, и просит перекрыть Москве пути обхода санкций.
Слово и дело

Украина передала полный перечень западных компонентов, обнаруженных в российских ракетах, представителю Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам совместной встречи с партнерами из ЕС.

По словам премьер-министра, в этом списке перечислены западные компоненты из ракет, которыми россия обстреливала Украину во время последних массированных ударов.

Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружияНесмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

Свириденко призывает Евросоюз усилить контроль за экспортом таких компонентов, а также перекрыть рф пути обхода санкций.

«Призываем ЕС не только усилить контроль за экспортом таких компонентов, но и эффективнее перекрывать пути обхода санкций через третьи страны. Необходимо совместно усиливать экономическое давление на государство-агрессора», – подчеркнула премьер-министр.

Также глава правительства отметила, что Украина как можно скорее ожидает принятия 21-го пакета санкций ЕС против рф и начала работы над 22-м.

«Важно расширять персональные санкции против лиц, причастных к российской агрессии, и вводить дополнительные ограничения на экспорт российского сырья. Наша цель – системно способствовать уменьшению финансовых ресурсов, которые россия направляет на продолжение войны», – пояснила Свириденко.

Особенно она подчеркнула важность санкций в отношении культурной и спортивной пропаганды рф и поблагодарила Дэвида О'Салливана за последовательную поддержку Украины.

«Вместе работаем над тем, чтобы санкции становились жестче, эффективнее и приближали справедливый мир для Украины», – подытожила Свириденко.

Как известно, военная промышленность рф полагается не только на иностранные технологические компоненты, но и на импортное оборудование. Согласно данным «War & Sanctions» ГУР, страна-агрессор использует более полутора тысяч станков зарубежного происхождения. В лидерах – тройка главных промышленных инноваторов: Германия, Япония и США. Полный список производителей – на нашей инфографике.

Также журналисты «Слово и дело» исследовали, откуда россия взяла импортные детали для дрона «Герань-4».

Напомним, недавно стало известно, что китайские компании продолжают поставлять в Иран и россию компоненты для производства ударных дронов, в частности Shahed-136, несмотря на санкции США.

К тому же разведка выяснила, что россия формирует резервный «теневой флот» для обхода будущих санкций ЕС.

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