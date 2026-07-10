Глава Минобороны Польши выступил в защиту решения о предоставлении Украине ракет к Patriot

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передача Украине ракет к системам противовоздушной обороны Patriot отвечает национальным интересам Польши и важна для безопасности страны.
Об этом он сказал в эфире TVN24.
Таким образом глава польского Минобороны ответил на критику со стороны представителей окружения президента Кароля Навроцкого и оппозиционных политиков, которые негативно оценили решение правительства передать Украине несколько ракет-перехватчиков.
В частности, руководитель Управления международной политики президента Польши Марчин Пшидач назвал это решение сомнительным и задался вопросом, является ли оно «предательством или просто глупостью». Косиняк-Камыш категорически отверг такие обвинения и подчеркнул, что поддержка Украины напрямую связана с защитой самой Польши.
«Я буду защищать это решение, принятое мной и правительством. Вчера НАТО заявило, что мы все должны поддерживать Украину. Поражение Украины в войне с россией – это худший сценарий для нас», – заявил министр.
Он также добавил, что для Польши безопаснее, если российские ракеты будут перехватываться над украинской территорией.
«Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума», – подчеркнул Косиняк-Камыш.
Напомним, в начале июля вице-маршал Сейма заявил, что Польша могла тайно передать Украине ракеты для Patriot. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от российских атак, после информации о якобы тайных поставках вооружения.
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