Мы предоставим Украине возможность разрабатывать ракеты к Patriot – Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Заявление прозвучало во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

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«Мне одна птичка нашептала, что мы дадим им (Украине – ред.) возможность производить Patriot. Мы покажем им, как это делать, это очень сложно, но они разберутся...Мы будем говорить (с Зеленским – ред.) о том, чтобы дать вам лицензии на производство Patriot», – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, многие другие страны не смогли бы производить такие ракеты, но украинцы «очень изобретательные люди».

«У нас есть Patriot, но они нам тоже нужны. Кое-что мы можем дать, но я считаю, что они смогут быстро производить, сделаем мощности, компания (производитель ракет – ред.) туда приедет», – добавил он.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Трамп попросит оборонные компании США производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и еще четыре европейские страны создадут в Европе специализированный совместный центр по техническому обслуживанию ракет PAC-3, которые используются для систем ПВО Patriot.

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