Стало известно, как украинцы восприняли решение Навроцкого о лишении Зеленского ордена

Украинское общество осуждает решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды. Две трети населения нашей страны воспринимают это критически. В то же время почти половина населения (45%) относятся к этой ситуации полностью негативно.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких до 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

Суммарно 66% респондентов восприняли действия Варшавы критически: 45% респондентов выразили полностью негативное отношение, трактуя это как откровенно недружественный и оскорбительный жест в отношении страны, которая сейчас ведет полномасштабную войну.

10 июля 2026, 10:19 Результаты соцопроса на тему «Украина и Польша: отношение украинцев к войне орденов» Каждый второй украинец одобрил решение Зеленского вернуть Навроцкому Орден Белого Орла по Новой почте. При этом более трети опрошенных ожидают прагматический диалог в дальнейших отношениях Украины и Польши.

В свою очередь каждый пятый опрошенный (21%) настроен скорее негативно и считает, что подобные шаги существенно вредят двусторонним отношениям стран. Нейтральную позицию заняли 15% участников опроса, которые уверены, что это исключительно дипломатические споры, не имеющие прямого влияния на реальную жизнь.

Что показательно, уровень поддержки действий польского лидера минимален – всего 4% украинцев отнеслись к решению скорее позитивно или с пониманием.

Лишь 3% – полностью поддержали Навроцкого, поставив историческую память на первое место. Ничего не слышали об инциденте только 4% респондентов, а 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Также социологи зафиксировали некоторые расхождения, учитывая возраст опрошенных.

Наиболее эмоционально и жестко отреагировало старшее поколение – 55 лет и старше. «Полностью негативно» этот шаг оценили 54% респондентов.

Население среднего возраста (30–44 года) оказалось менее категоричным – вариант «полностью негативно» они выбирали реже (37%). А вот в категории 45–54 года заметно больше тех, кто относится к ситуации спокойно – вариант «нейтрально» здесь указали 21% опрошенных (при общем показателе 15%).

Что касается регионов – наибольшее возмущение действия Навроцкого вызвали в Киеве и на Юге страны. Вариант «полностью негативно» набрал по 51% (при общем показателе 45%). Напротив, на Севере и Востоке уровень такого жесткого негатива меньше – по 39%.

На Востоке 22% опрошенных считают этот инцидент дипломатическим спором, а на Севере зафиксировано больше всего коле

баний – вариант «затрудняюсь ответить» там выбрали 14% респондентов.

Как известно, Орден Белого Орла, который вернул президент Владимир Зеленский, передадут в депозит Бюро орденов и номинаций Канцелярии президента Польши. На нашей инфографике можно посмотреть, что известно о высших наградах Украины и Польши – звании «Герой Украины» и Ордене Белого Орла.

Тем временем глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Польша может предпринять «незрелые эскалационные шаги» накануне 11 июля – годовщины Волынской трагедии. По его словам, самый сложный этап в отношениях между Киевом и Варшавой еще впереди.

Также в Польше предлагали включить Волынскую трагедию в отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС.

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