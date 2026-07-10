Россия провалила наступление и сократила продвижение более чем вдвое – Сырский

Армия российской федерации пыталась развернуть масштабное наступление, однако не смогла достичь ни одной из поставленных целей. Напротив, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги первого полугодия 2026 года.

По его словам, противник имел почти двойное преимущество в личном составе и технике, однако ВСУ не дали возможности реализовать планы путина и сорвали наступление армии рф.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«Если раньше российская армия вела активные наступальные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-сеть», – уточнил Сырский.

Сейчас, по его словам, ВСУ продолжают оборонительную операцию, совмещая ее со стабилизационными мероприятиями. На отдельных направлениях – идут активные действия, где наши войска удерживают оперативную инициативу.

«Сейчас соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 на 60. Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое», – подчеркнул Сырский.

В то же время среднемесячные потери противника убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих.

«Мы последовательно реализуем стратегию истощения российского агрессора. По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны, к тем участкам, где врагу удается продвигаться», – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал увеличение количества экипажей дронов-перехватчиков в Силах обороны Украины.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ежемесячно ликвидируют около 30 тысяч российских военных.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российская федерация в определенное время будет заинтересована пойти на деэскалацию и диалог с Украиной относительно завершения войны. Шанс на завершение активной фазы противостояния в 2026 году существует.

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