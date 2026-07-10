Журналисты выяснили, кто внес 10 млн грн залога за нардепа Тищенко

Из общей суммы в 10 миллионов гривен половину внесло днепровское ООО «Востоктранслогистика», еще 4,35 миллиона гривен уплатил бизнесмен Константин Бурковский, а остальные 650 тысяч гривен Николай Тищенко перечислил самостоятельно.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

30 января 2025, 19:19 Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрение Больше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

По данным издания, ООО «Востоктранслогистика», которое зарегистрировано в Днепре, на протяжении 2024 и 2025 годов не декларировало никакой выручки. В то же время компания имела активы более чем на 64 миллиона гривен, а в ее штате официально числился только один работник.

Сейчас владельцем и директором предприятия является Дмитрий Передерий. До конца 2025 года компания принадлежала кипрской Ferama Logistic Ltd, а ее конечным бенефициаром был Павел Жицкий, которого в 2016 году осудили в рамках так называемого «газового дела» экс-нардепа Александра Онищенко.

Кроме того, в реестре должников в отношении «Востоктранслогистики» содержатся три исполнительных производства, связанных со взысканием средств в пользу государственного бюджета.

Еще 4,35 миллиона гривен залога за депутата уплатил бизнесмен Константин Бурковский. Он является совладельцем нескольких украинских компаний и ранее претендовал на руководящие должности в государственных предприятиях «Укрспирт» и «Энергия природы».

По информации «Украинской правды», последняя публичная декларация Бурковского датирована 2019 годом и не позволяет установить актуальный источник средств, использованных для внесения залога в 2026 году.

Напомним, политика подозревают в вымогательстве миллиона долларов за «решение вопросов» с колл-центрами. 3 июля ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, которое считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой.

Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

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