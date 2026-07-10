Журналисты выяснили, кто внес 10 млн грн залога за нардепа Тищенко

Общество
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Половину суммы внесла компания без задекларированной выручки, еще 4,35 млн – бизнесмен Константин Бурковский.
facebook.com/NikolayTishenko

Из общей суммы в 10 миллионов гривен половину внесло днепровское ООО «Востоктранслогистика», еще 4,35 миллиона гривен уплатил бизнесмен Константин Бурковский, а остальные 650 тысяч гривен Николай Тищенко перечислил самостоятельно.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Больше 30 действующих народных депутатов имеют минимум одно подозрениеБольше 30 действующих нардепов получили минимум одно подозрение. Трое депутатов находятся в розыске, пятеро сидят в СИЗО или под домашним арестом.

По данным издания, ООО «Востоктранслогистика», которое зарегистрировано в Днепре, на протяжении 2024 и 2025 годов не декларировало никакой выручки. В то же время компания имела активы более чем на 64 миллиона гривен, а в ее штате официально числился только один работник.

Сейчас владельцем и директором предприятия является Дмитрий Передерий. До конца 2025 года компания принадлежала кипрской Ferama Logistic Ltd, а ее конечным бенефициаром был Павел Жицкий, которого в 2016 году осудили в рамках так называемого «газового дела» экс-нардепа Александра Онищенко.

Кроме того, в реестре должников в отношении «Востоктранслогистики» содержатся три исполнительных производства, связанных со взысканием средств в пользу государственного бюджета.

Еще 4,35 миллиона гривен залога за депутата уплатил бизнесмен Константин Бурковский. Он является совладельцем нескольких украинских компаний и ранее претендовал на руководящие должности в государственных предприятиях «Укрспирт» и «Энергия природы».

По информации «Украинской правды», последняя публичная декларация Бурковского датирована 2019 годом и не позволяет установить актуальный источник средств, использованных для внесения залога в 2026 году.

Напомним, политика подозревают в вымогательстве миллиона долларов за «решение вопросов» с колл-центрами. 3 июля ВАКС назначил нардепу Тищенко 10 млн гривен залога, хотя прокуратура просила о СИЗО.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года парламентарий обратился к лицу, которое считается одним из организаторов сети колл-центров, с требованием передать 1 млн долларов США. За эти деньги Тищенко обещал не вмешиваться в деятельность колл-центров и способствовать вытеснению их конкурентов. В то же время получить оговоренные средства депутат не успел.

Кроме того, следствие установило, что депутат легализовал 12,6 млн грн, оформив фиктивный договор дарения со своей бывшей женой.

Тищенко также подозревают в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи – ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения Kraken.

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